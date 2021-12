«Sono ottimista, ma basandomi della lettura obiettiva dei dati: e la lettura obiettiva dei dati ci deve far pensare che in Italia stanno entrando in ospedale una serie di pazienti con le tipiche malattie infiammatorie della stagione invernale. E quindi, poiché partiamo da un rating di vaccinazione molto alto nel nostro Paese, sono portato a pensare che il virus se già non lo è diventato, possa diventare endemico».

Lo ha detto oggi Alberto Zangrillo, neopresidente del Genoa Cfc, a margine della presentazione delle nuove maglie marchiate La Mia Liguria.

Secondo Zangrillo, il virus «non ci deve spaventare: lo dobbiamo affrontare con determinazione, con uno spirito intelligente».