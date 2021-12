Come sta accadendo in Lombardia, anche in Liguria la sanità sta progressivamente aumentando i posti letto nei reparti Covid. Ma lentamente, come spiega il presidente della Regione, Giovanni Toti, a margine della presentazione delle nuove maglie delle squadre di calcio Genoa, Sampdoria e Spezia, ora marchiate “La Mia Liguria”.

«Anche da noi sta scattando un piano incrementale – spiega il governatore – ovviamente poco per volta, perché non c’è bisogno di grandi numeri di letti per pazienti Covid: non ho intenzione di rigelare tutta la sanità e di bloccare i piani di elezione medica e operazioni di diagnostica, perché il Covid fortunatamente non lo sta pretendendo. Ma di volta in volta stanno aumentando i posti letto. Proprio ieri al Gaslini, mentre sono ormai 30 ad Albenga».

I numeri in Liguria sono ancora sotto le soglie di allerta, ma il rischio di passare in zona gialla «c’è sempre, considerando i numeri», precisa Toti. «Mi sembra che la situazione stia sostanzialmente tenendo, mi auguro che il virus, che di solito ha cicli che vanno di due mesi in due mesi, tre mesi in tre mesi, molli anche un po’ la presa. Oggi abbiamo fatto 15 mila vaccini in regione, un numero straordinario spinto dal super green pass, di cui siamo orgogliosi di essere – credo – i primi promotori. Non escludo niente, ma al momento mi sembra che la situazione negli ospedali sia sotto controllo».