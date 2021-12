Altri reparti del San Martino in cui sono sospese le visite ai pazienti a causa dell’evoluzione epidemiologica del Covid sono state comunicate oggi dall’azienda sanitaria.

Si tratta dell’area medica critica, situata al 1° piano del pronto soccorso, l’ortopedia e traumatologia d’urgenza, situata al 4° piano del padiglione specialità e la clinica gastroenterologica. Reparti che si aggiungono a quelli già comunicati in precedenza.

Resta comunque demandata ai direttori delle singole unità operative la valutazione di eventuali casi particolari in cui consentire la visita, come, per esempio, in caso di minori, di portatori di handicap o condizioni di particolare gravità.