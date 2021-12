È stato formalizzato oggi in giunta regionale l’accordo integrativo regionale per la partecipazione, già iniziata da ieri, dei pediatri di libera scelta alla vaccinazione anti coronavirus dei bambini nella fascia 5-11 anni.

Per il governatore ligure, Giovanni Toti, questo rappresenta, «un aiuto indispensabile in questa fase della campagna vaccinale visto che i pediatri di famiglia hanno un rapporto di fiducia con i genitori e sapranno guidarli, tra dubbi e interrogativi, durante la vaccinazione agli hub».

Le Asl avranno il compito di organizzare le sedi vaccinali, inserite nel contesto di hub già operativi, o in strutture appositamente individuate (dotate di accesso riservato, dedicate esclusivamente alla vaccinazione anti-Covid-19 dei bambini in tale fascia di età), di pianificare la partecipazione dei pediatri di libera scelta organizzando la turnazione e gli orari giornalieri dell’attività vaccinale presso ciascuna sede vaccinale, di garantire ai pediatri, per ogni turno assegnato, almeno 6 accessi all’ora, prevedendo, sul sistema prenotazioni, in considerazione di eventuali possibili disdette, almeno 8 slot a ora, in modo da consentire la prenotazione di almeno 8 bambini per ora.

Avranno anche il compito di assicurare presso ciascuna sede vaccinale la presenza e l’operatività del personale infermieristico, amministrativo e di altri operatori sanitari per lo svolgimento delle attività specificate nell’addendum, in supporto ai pediatri.