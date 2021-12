C’è malcontento tra gli albergatori liguri per la nuova ordinanza del ministero della Salute, in vigore dal 15 dicembre e fino al 31 gennaio.

Il provvedimento estende l’obbligo di tampone anche ai viaggiatori che entrano in Italia provenendo da altri Paesi dell’Unione europea, e dispone una quarantena di cinque giorni per i non vaccinati.

Così Fabio Serpi, coordinatore Assohotel Confesercenti Genova: «Una misura che contrasta con lo spirito del regolamento comunitario, dal momento che il certificato digitale Covid dell’Unione europea è pienamente efficace e rappresenta uno dei progetti comuni di maggior successo degli ultimi anni, e che avrà il solo effetto di spostare verso altri Paesi i già pochi turisti europei che attendevamo per le vacanze. Ci chiediamo, poi, a chi competeranno i controlli: saranno un ulteriore aggravio per gli addetti del settore ricettivo?».