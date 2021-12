La collaborazione tra la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa Depositi e Prestiti prende il via con il lancio del bando Intelligenza Artificiale finalizzato a sostenere progetti di ricerca innovativi in grado di generare ricadute positive sul territorio in termini economici e sociali. Budget di 4 milioni di euro.

«Il lancio della seconda edizione del Bando Intelligenza Artificiale – dichiara Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo – conferma il nostro interesse in un ambito strategico per il sostegno allo sviluppo del nostro Paese anche in linea con quanto previsto dall’agenda europea, basti pensare al Digital Europe Programme o a Next Generation Eu e fondamentale per fornire risposta ad alcune delle sfide – sociali, ambientali, tecnologiche ed economiche cui sono chiamate le Fondazioni filantropiche»

Giovanni Gorno Tempini, presidente della Fondazione Cdp, spiega: «Di fronte alle molteplici sfide che attendono l’Italia, Fondazione Cdp desidera fornire il proprio contributo nella promozione di iniziative a elevato impatto sociale che sappiano far leva sugli asset strategici del Paese. La collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo rientra in tale contesto e pone l’accento sull’importanza di sostenere l’approfondimento scientifico e la ricerca applicata nel campo dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, assicurativo, educativo e ambientale. Grazie alla partnership tra le due fondazioni, il bando metterà in connessione risorse, università e ricercatori su temi di importanza fondamentale per il futuro del Paese, con l’intento di massimizzare l’investimento e la ricaduta sui territori e di favorire al contempo uno sviluppo più armonico, innovativo e sostenibile».