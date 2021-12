La Città Metropolitana di Genova ha pubblicato un avviso, indirizzato alle pmi, per il finanziamento di interventi imprenditoriali. Il bando rientra nell’ambito del progetto pilota dell’ente che verrà predisposto utilizzando i residui dei cosiddetti Patti Territoriali.

Si tratta di un importo che, per quanto riguarda il territorio della ex Provincia, prevede un contributo massimo assegnabile per l’intero progetto pilota, pari a 10 milioni, che verranno suddivisi destinando un 40% a interventi imprenditoriali focalizzati sulla tematica della transizione ecologica, un 30% a interventi sulla tematica della valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile e un 25% a interventi pubblici.

La Città Metropolitana di Genova sta quindi lavorando alla definizione della strategia del progetto pilota, che ha come obiettivo principale quello di sostenere lo sviluppo di un’economia eco-sostenibile sul territorio dei due patti territoriali gestiti in passato, ovvero quello di Genova e Valli del Genovesato, composto da 32 Comuni, e quello del Tigullio e Fontanabuona (30 Comuni), con particolare attenzione alle aree d’interesse naturalistico e di particolare pregio.

L’avviso con i criteri per la selezione è disponibile sui siti istituzionali dell’ente, e le domande con la documentazione di accompagnamento dei progetti dovranno pervenire a Città Metropolitana di Genova esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro il 25 gennaio 2022.

«Si tratta di un aiuto concreto che potranno ricevere le pmi più ecologicamente virtuose e attente alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali del nostro territorio − ha dichiarato Salvatore Muscatello, consigliere delegato allo Sviluppo Economico − confido che a Città Metropolitana arrivino molti progetti, tra cui verranno selezionati con attenzione quelli più coerenti con le tematiche richieste».