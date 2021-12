Pedonalizzazione di piazza Matteotti nei prefestivi e festivi fino all’Epifania. È quanto stabilito dall’amministrazione comunale di Chiavari con apposita ordinanza della Polizia Municipale, che entrerà in vigore da domani mattina, martedì 7 dicembre, alle 10, fino al 6 gennaio compreso.

Per quanto riguarda la viabilità, è consentito il transito nella parte a monte di piazza Matteotti con direzione levante-ponente.

«Con l’inizio delle festività – spiega l’assessore alla viabilità, Giuseppe Corticelli – adottiamo una misura volta alla valorizzazione del centro cittadino, per incentivare la fruizione delle strade e delle vie maggiormente frequentate in questo periodo natalizio, sia per assistere agli spettacoli itineranti previsti, sia per il consueto shopping. Un modo per sensibilizzare anche la cittadinanza in tema di mobilità sostenibile e vivibilità degli spazi urbani. Per agevolare la sosta si ricorda che sono disponibili i posteggi in passeggiata mare, quelli di prossima apertura nel parcheggio pubblico di corso Assarotti e quelli di Piazzale Don Nando in prossimità dell’ospedale».