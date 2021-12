La Regione Liguria ha diffuso gli orari aggiornati di centri vaccinali e centri dove fare i tamponi per il week end di Capodanno.

Asl 1

Centri tamponi

Sabato 1 – chiusi; domenica 2 – aperto “drive” di Taggia con orario 8.00-13.00

Centri vaccinali

Sabato 1 – chiusi; domenica 2 – aperti Imperia Palasalute e Taggia Stazione Ferroviaria, solo per prenotati, con orario 8-14.

Asl 2

Palacrociere di Savona

Giovedì 30 – chiuso; venerdì 31 – aperto con orario 9-14; sabato 1, domenica 2 e giovedì 6 gli hub sono chiusi.

Asl 3

Hub Sala Chiamata del Porto – vaccinazioni anticovid (in accesso diretto per prima dose, per i cittadini Aire e Stp e per le categorie per le quali è previsto l’obbligo vaccinale; su prenotazione per gli altri utenti)

Sabato 1 – chiuso; domenica 2 – aperto con orario 8-13

Hub vaccinale Teatro della Gioventù

Venerdì 31 – aperto fino alle ore 12; sabato 1 e domenica 2 – chiuso

Hub vaccinale San Benigno Torre Msc

Venerdì 31 – aperto fino alle ore 20

Hub Villa Bombrini – tamponi (accesso diretto)

Sabato 1 – chiuso; Domenica 2 – aperto con orario 8.15-17.30

Drive Quarto (su prenotazione dipartimento prevenzione)

Sabato 1 – chiuso; domenica 2 – aperto con orario 9.30-13

Orari di venerdì 31 dicembre altre sedi vaccinali:

Casa della Salute di Quarto: 8.30-14; Palazzo della Salute di Struppa: 8-14; Ex Ospedale Celesia: 8.30-18; Poliambulatorio via XII Ottobre: chiuso

Asl 4

Venerdì 31 dicembre

Rapallo – Drive aperto presso Ospedale mattina e pomeriggio

Sestri Levante – Drive aperto nel pomeriggio

Hub, domiciliari e unità mobile: vaccinazioni regolari. Gsat attivi

Sabato 1 gennaio

Rapallo – Drive aperto presso l’Ospedale nel pomeriggio

Hub chiusi, Gsat attivi

Domenica 2 gennaio

Rapallo – Drive aperto presso l’Ospedale la mattina

Hub Chiusi, Gsat attivi

Asl 5

Centri vaccinali

La Spezia – Hub ex Fitram (con anche linea open a capienza prefissata per prime dosi e terze con obbligo vaccinale)

venerdì 31: aperto con orario 8-19; sabato 1 e domenica 2: chiuso

Sarzana – Ospedale San Bartolomeo (con anche linea open a capienza prefissata per prime dosi e terze con obbligo vaccinale)

venerdì 31: aperto con orario 8.00-19.00

sabato 1: chiuso

domenica 2: aperto solo per vaccinazioni bambini 5-11 su prenotazione con orario 8-19

Centri tampone (ingresso libero)

La Spezia – Hub ex Fitram

venerdì 31 e domenica 2: aperto con orario 8-13

sabato 1: chiuso

–