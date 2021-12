Cdp (Carbon Disclosure Project) conferma il rating “A-” di Erg nel programma Climate Change. Carbon Disclosure Project è l’organizzazione globale no-profit che, attraverso il monitoraggio delle performance aziendali nella lotta al cambiamento climatico, guida imprese e governi verso la riduzione delle emissioni dei gas serra.

Erg consolida così il suo posizionamento nella graduatoria Cdp all’interno della fascia “Leadership”, che include tutte le società che adottano best practices nella lotta al cambiamento climatico, collocandosi al di sopra della media europea (rating B) e della media delle società che producono energia da fonti rinnovabili (rating C).

Per l’edizione 2021, alla quale hanno preso parte 13.000 imprese (rispetto alle oltre 9.600 dello scorso anno) a conferma dell’urgenza della lotta al cambiamento climatico a livello globale, Cdp ha riconosciuto ad Erg la capacità di individuare iniziative volte alla riduzione delle emissioni climalteranti provenienti dalle proprie attività, in coerenza con gli obiettivi del Piano Industriale 2021- 25 che vedono i temi Esg (Environmental, Social, Governance) al centro della strategia.

La presenza di Erg in questa classifica è frutto di un percorso che ha comportato, fra i vari riconoscimenti, l’ottenimento nel corso del 2021 della validazione dei target della riduzione delle emissioni da parte di Science Based Targets Initiative, riflessi nel Piano Industriale 2021-25 e in linea con il livello di decarbonizzazione richiesto per mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2°C.

La leadership di Erg è testimoniata anche dalla sua presenza in importanti indici di sostenibilità, come lo S&P Global Clean Energy Index e il Mib Esg index e dalle valutazioni delle principali agenzie di rating Esg che inseriscono il gruppo nel primo quartile, come Msci (Rating AA), Iss (Rating A-) e Vigeo Eiris (Rating 63/100).