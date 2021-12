Call For Ideas anche nel 2022 per individuare idee e proposte per arricchire l’offerta culturale di Sarzana e definire un calendario cittadino di Festival, rassegne, eventi, attività culturali e di spettacolo nella logica di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale finalizzata allo sviluppo culturale economico e turistico della città e nell’ottica di un incremento dell’offerta culturale complessiva.

Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune.

Sarà possibile presentare anche progetti integrati a livello nazionale e internazionale, favorendo l’ampliamento e la diversificazione della domanda con particolare attenzione ai giovani anche attraverso azioni mirate di avvicinamento, di formazione e fidelizzazione del pubblico, promuovere l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione anche attraverso l’integrazione di diverse forme espressive, valorizzare la capacità gestionale e la sostenibilità economica del progetto culturale e infine valorizzare il radicamento e l’identità territoriale.

Al bando possono partecipare enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro nonché imprese del settore culturale, creativo, dello spettacolo o che comunque intendano promuovere iniziative nel settore; nel caso di progetti realizzati in partnership la domanda dovrà essere presentata dall’ente individuato quale capofila che sarà il referente unico nonché responsabile dell’attuazione e della rendicontazione del progetto.

Tra gli obblighi dei proponenti è previsto l’espletamento delle pratiche idonee a ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’evento; l’elaborazione delle proposte progettuali coerenti con le misure di distanziamento sociale previste dalle norme vigenti e necessarie per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, impegnandosi espressamente ad eventuali revisioni progettuali dal punto di vista logistico nel caso in cui intervengano ulteriori provvedimenti normati.

Le proposte potranno riferirsi a vari ambiti progettuali: musica; promozione della cultura scientifica e umanistica, della storia, della tecnologia e dello sviluppo economico; teatro, cinema e audiovisivo; letteratura; arti; danza; divulgazione delle scienze sociali e diritti umani;arte di strada e ogni altro progetto che possa contribuire allo sviluppo culturale e sociale della città di Sarzana.

I progetti pervenuti saranno esaminati da un’apposita commissione che li valuterà secondo criteri specifici che quest’anno non prevedono punteggi specificatamente dedicati per ricorrenze significative; saranno selezionati e quindi potenzialmente ammessi i progetti che raggiungeranno un punteggio non inferiore a 60 punti su 100.

Il termine per la presentazione delle domande che dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune o inviate via pec all’indirizzo protocollo.comune.sarzana@postecert.it entro le ore 12 del 28 gennaio 2022.