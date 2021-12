Chiusura debole per le principali Borse europee. Il Cac 40 di Parigi segna – 0,27%, il Ftse 100 di Londra +0,69%, il Dax 40 di Francoforte -0,7%, l’Ibex 35 di Madrid -0,25% , il Ftse Mib di Milano -0,37%

Lo spread Btp/Bund si attestato sui 134 punti (+0,38%).

A Piazza Affari tra i titoli in rialzo Amplifon (+0,66%), Campari +0,63%, Moncler +0,53% e Italgas +0,53%. In ribasso i petroliferi con Eni (-1%), Saipem -0,64% e Tenaris -0,17%. Giù la galassia Agnelli-Elkann, con la holding Exor -0,96%, Stellantis -0,90%, Ferrari -0,79%, in una giornata negativa per il comparto auto europeo. Deboli anche Atlantia (-0,90%) e Leonardo (-0,88%).

Sul mercato valutario l’euro chiude in rialzo sul dollaro e viene scambiata a 1,1353 e a 130,47 yen. Dollaro/yen a 114,9.

In rialzo il greggio (Wti +1,57% a 77,16 dollari al barile) con il calo oltre le stime delle scorte settimanali Usa, scese di 3,57 milioni di barili, contro i 3,23 attesi. In rialzo anche il Brent, che sale dell’1,33% a 79,99 dollari.