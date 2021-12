Apertura positiva per la Borsa di Milano: il primo Ftse Mib avanza dello 0,96%. Tra i titoli che guadagnano Cnh Industrial (+2,46%), Stellantis (+1,72%) e Unicredit (+1,51%). In calo Amplifon (-0,75%).

Tornano gli acquisti sui mercati azionari europei che rimbalzano dopo un inizio di settimana in netto calo a causa del rapido diffondersi della variante Omicron, delle mosse della Banca centrale cinese sui tassi e dello stallo in Usa sul maxi piano sociale e ambientale dell’amministrazione Biden. Tra i mercati del Vecchio Continente piccolo passo in avanti per Francoforte +0,62%, Londra segna un forte rialzo dello 0,76%, Parigi cresce dello 0,69%.

Chiusura ampiamente positiva, nei mercati asiatici, per la Borsa di Tokyo, che ha concluso a +2,08%.

L’agenda macro di oggi prevede la fiducia dei consumatori tedeschi misurata dall’indice Gfk per gennaio, che nella statistica precedente era negativa a -1,6.Il consenso degli analisti stima un calo ulteriore a -2,5, a causa dell’impatto della variante Omicron sull’economia e dell’inflazione in aumento.

Petrolio in recupero: il Wti viene venduto a 69,46 dollari al barile (+1,24%) il Brent a 72,17 dollari al barile (+0,91%).

Nei cambi l’euro dollaro guadagna lo 0,15% a 1,129605, l’euro yen guadagna lo 0,12% a 128,2965.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 132 punti base. Il rendimento è a +0,95%.