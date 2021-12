La Borsa di Milano ha aperto poco mossa nell’ultimo giorno di contrattazioni dell’anno. L’indice Ftse Mib guadagna un marginale 0,04% a 27.354 punti.

Le Borse europee poco mosse in avvio. Francoforte cede lo 0,09%, Parigi guadagna lo 0,08%. Londra alle prime battute segna un rialzo dello 0,16%.

Seduta contrastata sui mercati asiatici alla luce di un nuovo massimo storico toccato ieri a Wall Street pur fra scambi deboli visto il periodo festivo. Bene gli indici cinesi, debole Tokyo (-0,40%).

Quotazioni del petrolio al rialzo in avvio di giornata: il greggio Wti di riferimento passa di mano a 76,68 dollari (76,56 ieri sera a New York). In rialzo anche il Brent che guadagna lo 0,23% a 79,39 dollari.

Nei cambi, avvio di giornata contrastato per l’euro che è in calo sul dollaro: la moneta unica passa di mano a 1,1322 a fronte del valore di 1,1346 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. L’euro è invece in rialzo sullo yen a quota 130,38.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto a 134 punti base per poi diminuire a 131. Il rendimento è a +1,13%.