Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,13% a 26.785 punti. Tra i titoli che guadagnano A2A (+0,85%) e Recordati (+0,74%). In calo Telecom Italia (-0,61%) e Banca Mediolanum (-0,44%).

Aprono positive le principali borse europee. La migliore è Londra, che sale dello 0,44% a 7.035 punti, seguita da Parigi (+0,3% a 7.035 punti) e Francoforte (+0,12% a 15.705 punti).

Indici di Borsa contrastati nei mercati asiatici dopo i test di laboratorio di Pfizer e BionTech che hanno provato l’efficacia della terza dose dei loro vaccini sulla variante Omicron, che ora fa meno paura. In calo Tokyo (-0,47%).

Attese negli Usa le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, le scorte di magazzino e le vendite all’ingrosso.

Petrolio in rialzo. Il Wti con consegna a gennaio viene scambiato a 72,95 dollari al barile (+8%). A Londra il Brent è quotato in crescita dello 0,6% a 76,27 dollari al barile.

Nei cambi euro poco mosso nei confronti del dollaro nei primi scambi sui mercati valutari europei. La moneta unica viene scambiata a 1,1328 dollari contro 1,1355 di ieri dopo la chiusura di Wall Street. La valuta europea è stabile anche nei confronti dello yen, scambiata a 128,58 (128,57 la quotazione di ieri della Bce).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto a 132 punti base, in lieve diminuzione. Il rendimento è a +0,99%.