Sono 1.023 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, per un totale di 132.544 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 10.838, per un totale di 1.380.344 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 6.291, in totale 1.903.331 da inizio emergenza.

Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 371

Savona (Asl 2): 172

Genova: 389 (di cui Asl 3: 275 e Asl 4: 114)

La Spezia (Asl 5): 86

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 5

Attualmente positive al Covid sono 9.419 persone (+470), di queste 365 (+19) sono in ospedale (di cui 29 in terapia intensiva e di cui 23 non vaccinati e 6 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate) e 7.190 in isolamento domiciliare (+188).

I guariti totali sono 118.613 (+548); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Cinque decessi.

data decesso sesso età luogo 15/12/2021 M 56 ASL1-Ospedale Sanremo 15/12/2021 M 100 HSM 15/12/2021 F 67 HSM 15/12/2021 F 67 ASL5-Ospedale La Spezia 16/12/2021 F 76 ASL1-Ospedale Sanremo

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 89 (-1), di cui 2 in terapia intensiva

Asl 2: 87 (+7), di cui 9 in terapia intensiva (+1)

San Martino: 49 (+3), di cui 5 in terapia intensiva

Galliera: 47 (+9), di cui 6 in terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 0 (0)

Gaslini: 8 (-2), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 35 (0), di cui 1 in terapia intensiva (+1)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 30 (+1), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 6 (+1), di cui 3 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo: 0 (0)

Asl 5 Sarzana: 0 (0)

Asl 5 La Spezia: 14 (+1), di cui 3 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 2.257 (+237)

Savona: 1.695 (+98)

Genova: 3.998 (85)

La Spezia: 1.098 (+34)

Fuori regione: 120 (+7)

Altro o in fase di verifica: 251 (+9)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 5.674 (+233)

Asl 1: 1.152 (+18)

Asl 2: 1.143 (-1)

Asl 3: 2.195 (+86)

Asl 4: 540 (+22)

Asl 5: 644 (+108)

Dati 17/12/2021 ore 13:00

2.773.118 Consegnati (fonte governativa) 2.673.587 Somministrati 96% Percentuale vaccini somministrati su consegnati