Sono 469 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, per un totale di 142.079 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 3.599, per un totale di 1.487.696 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 2.805, in totale 1.961.301 da inizio emergenza.

Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 145

Savona (Asl 2): 137

Genova: 137 (di cui Asl 3: 110 e Asl 4: 27)

La Spezia (Asl 5): 50

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Attualmente positive al Covid sono 13.548 persone (+146), di queste 545 (+34) sono in ospedale (di cui 40 in terapia intensiva e di cui 29 non vaccinati e 11 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate) e 9.988 in isolamento domiciliare (+228).

I guariti totali sono 123.976 (+321); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Due i decessi: un uomo di 81 anni e uno di 76 all’Ospedale di Albenga.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 123 (+10), di cui 7 in terapia intensiva

Asl 2: 114 (+6), di cui 12 in terapia intensiva

San Martino: 64 (+9), di cui 7 in terapia intensiva

Galliera: 95 (+2), di cui 5 in terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 0 (0)

Gaslini: 27 (+6), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 61 (-3), di cui 4 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 21 (-4), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 6 (+1), di cui 3 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo: 0 (0)

Asl 5 Sarzana: 21 (+7)

Asl 5 La Spezia: 13 (0), di cui 2 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 3.084

Savona: 2.363

Genova: 5.625

La Spezia: 1.919

Fuori regione: 164

Altro o in fase di verifica: 393

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 8.682

Asl 1: 1.081

Asl 2: 1.434

Asl 3: 3.922

Asl 4: 860

Asl 5: 1.385

Dati 27/12/2021 ore 13:00

2.830.062 Consegnati (fonte governativa) 2.769.889 Somministrati 98% Percentuale vaccini somministrati su consegnati