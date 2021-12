La task force vaccinazione anti-Covid 19 di Asl 5 comunica all’utenza che la dose addizionale (per soggetti con immunodepressione di grado moderato o grave) e quella di richiamo o “booster” della vaccinazione anti-Covid-19 può essere effettuata con uno dei vaccini a mRNA disponibili (Comirnaty di Pfizer-Biontech o Spikevax di Moderna), indipendentemente da quello utilizzato nel primo ciclo, come riportato dalle circolari ministeriali n. 0041416 del 14/09/2021, n. 45886 del 8/10/2021, n. 0051396 del 11/11/2021 e n.0053312 del 22/11/2021.

I due vaccini, infatti, hanno caratteristiche equivalenti che li rendono interscambiabili: sono vaccini a mRNA e, come tali, hanno il medesimo meccanismo d’azione; sono autorizzati per l’impiego nei soggetti di età superiore ai 12 anni; hanno un’efficacia protettiva contro il Covid 19 elevata, lievemente superiore per Moderna (95%) rispetto a Pfizer (94%); sono ben tollerati; contengono glicole polietilenico come eccipiente.

Il vaccino Moderna, in particolare, ha una concentrazione di molecole di mRNA per ml superiore rispetto a Pfizer, caratteristica che, insieme all’intervallo di somministrazione di 28 giorni, anziché 21 giorni, per il ciclo primario, ne determina l’efficacia leggermente maggiore e l’utilizzo di metà dose per il richiamo o “booster”. La dose addizionale, invece, viene somministrata intera in ragione della immunodepressione dei soggetti interessati.