Ieri, 30 dicembre, ha aperto la terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid nell’ospedale di Sarzana con una disponibilità di 8 posti letto.

Al momento in reparto sono presenti due pazienti non vaccinati.

Al Sant’Andrea di La Spezia resta contemporaneamente attiva la terapia intensiva che ha ospitato i pazienti Covid nell’ultimo periodo. Qui, in area dedicata, restano 3 pazienti, di cui 2 in condizioni particolarmente critiche, al momento non trasferibili, per i quali la direzione sta valutando la centralizzazione in struttura regionale di riferimento.