Sono stati venduti due edifici in via Adelasia ad Alassio, di proprietà di Arte Genova, una volta sede di Rsa, centro fisiatrico e dialisi, da anni in disuso, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione voluta da Regione Liguria nel 2011.

I due immobili sono stati venduti per un importo totale di 6,7 milioni a una società lombarda che trasformerà le strutture sulla base delle destinazioni urbanistiche consentite che prevedono residenze turistico-alberghiere.

I due fabbricati collocati in via Adelasia al n.55 e 57 si sviluppano su una superficie di 4.262 mq, in posizione panoramica con vista mare e con annessa area pertinenziale esterna di circa 2.763 mq.

Con questa vendita Arte Genova riduce ulteriormente l’indebitamento legato all’operazione di cartolarizzazione, voluta da Regione Liguria nel 2011 che aveva portato al trasferimento in capo ad Arte di immobili in disuso appartenenti alle Asl liguri.

«Grande soddisfazione per il lavoro che stiamo continuando a portare avanti insieme all’azienda regionale territoriale per l’edilizia di Genova – dicono in una nota congiunta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – con l’obiettivo di rimediare ai gravi errori del passato commessi da Regione Liguria nelle precedenti amministrazioni che hanno portato Arte Genova a un forte indebitamento. Con questa operazione, oltre a ridurre l’indebitamento stesso, si ottiene un grande recupero urbanistico di due fabbricati in disuso da anni che potranno essere così ristrutturati a fini turistico-alberghieri, andando a recuperare il valore della zona interessata e portando sviluppo economico a un comprensorio, come quello di Alassio, tra i più importanti a livello ligure e nazionale sul piano della vocazione turistica».