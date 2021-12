È da oggi on-line il sito di Ansaldo Energia dedicato alla sostenibilità. Uno sguardo su come l’azienda, controllata all’88% da Cassa Depositi e Prestiti, leader nel campo della generazione di energia e protagonista della transizione energetica, sta affrontando le sfide della rivoluzione ecologica che stiamo vivendo.

«La straordinarietà di questo momento storico ci ha portato a una profonda analisi dei nostri processi, delle nostre azioni, del ruolo che abbiamo come società attiva nel settore energetico” afferma Irma Belardi, head of Corporate Hr and Sustainability. «Il report di sostenibilità è il primo passo verso un impegno sempre più concreto nella transizione verso un’economia più sostenibile».

Ansaldo Energia ha deciso di impegnarsi concretamente a contribuire al raggiungimento dei diciassette obiettivi (Sustainable Developments Goals, SDGs) sanciti dall’agenda globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nel 2015. Per raggiungere questo scopo, punta da un lato alla propria sostenibilità energetica – con la realizzazione di sistemi innovativi per la generazione di energia che garantiscano un minor impatto ambientale e un’elevata flessibilità e dall’altro alla propria sostenibilità aziendale, con un miglioramento delle modalità di gestione che permettano di perseguire una crescita sostenibile e solidale.

«Siamo felici di presentare il nuovo sito che accoglie i contenuti in tema di sostenibilità della nostra azienda: si tratta di una tappa importante nel lavoro di rinnovamento della comunicazione digitale di Ansaldo Energia, che culminerà con il lancio del nuovo sito corporate, entro la prima metà del prossimo anno» spiega Marco Marini, senior vicepresident External Relations di Ansaldo Energia.