L’offerta commerciale dell’Aeroporto di Genova cresce grazie alla riapertura dello store Andrea Morando.

Inaugurato nel 2017, il punto vendita era stato temporaneamente chiuso a seguito della pandemia e del conseguente calo del traffico aereo. Con la ripartenza dei voli e con il ritorno dei passeggeri al Cristoforo Colombo, il negozio ha riaperto le porte nei giorni scorsi.

Lo store, che occupa una superficie di circa 90 metri quadri, è situato al piano partenze dell’aeroporto, prima dei controlli di sicurezza. Una posizione che garantisce grande visibilità al punto vendita e permette di comprare calzature, vestiti e accessori uomo e donna sia ai viaggiatori sia ai genovesi che decidano di fare shopping in aeroporto. Andrea Morando ha deciso di offrire un’ora di parcheggio gratuito in aeroporto a tutti i suoi clienti per avvicinarsi alla clientela del Ponente.

Non solo: grazie al servizio “Click and collect” i clienti possono ritirare nel negozio dell’aeroporto gli acquisti effettuati sul sito o negli altri punti vendita, prima di imbarcarsi in aereo o dopo l’arrivo a Genova. Andrea Morando offre anche la possibilità di effettuare un acquisto all’interno dello store dell’aeroporto e farlo recapitare ovunque richiesto.

Andrea Morando è un’azienda storica che opera da oltre 40 anni nel panorama del fashion retail della Liguria. Il punto vendita in aeroporto si aggiunge agli altri concept store di Genova, Rapallo, Chiavari, Milano e Savignone.