Il Comune di Albenga ha approvato misure straordinarie a sostegno delle famiglie per il pagamento degli affitti e delle utenze domestiche per il 2021. Sono stati stanziati 140.205,68 euro, assegnati ad Albenga con decreto del ministero dell’Interno di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che saranno distribuiti attraverso un bando pubblico agli utenti in possesso dei requisiti previsti.

Il bando avrà come scopo quello di supportare i cittadini a pagare gli affitti dei mesi a venire, mentre successivamente verrà pubblicato un bando anche per le morosità incolpevoli.

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: «La volontà di aprire questo bando a cavallo dei due anni permetterà ai cittadini sia in possesso dell’Isee 2022 che 2021 il quale fotografa realmente gli effetti che questa pandemia ha avuto sulle condizioni socio economiche dei cittadini, di accedere ai contributi. Inoltre la scelta è stata quella di aprire il bando anche ai proprietari della casa in cui abitano che, tuttavia, potrebbero avere delle difficoltà a pagare le utenze. Potranno avere accesso ai contributi coloro con Isee non superiore a 16 mila euro e che abbiano avuto una riduzione del 30% delle entrate rispetto al 2019. Si tratta di un grosso aiuto per i cittadini che, vista la crisi economica legata alla pandemia e date le esigenze rappresentate all’ufficio dei servizi sociali, hanno difficoltà a fare fronte a queste fondamentali esigenze di vita».

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: «Purtroppo le conseguenze della pandemia non sono state solo sanitarie, ma anche sociali ed economiche. Anche attraverso le esigenze rappresentate dai cittadini ai servizi sociali abbiamo avuto modo di renderci maggiormente conto di quanto l’emergenza Covid abbia avuto ripercussioni negative su diversi aspetti. Speriamo che questa misura possa regalare un inizio anno più sereno ai cittadini in difficoltà».

Il bando sarà aperto dal 27 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022. Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo prestampato, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune (in subordine da ritirarsi in Comune, nell’Ufficio Politiche Sociali), dal 27 dicembre 2021.