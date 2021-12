Nei giorni scorsi, anche in Provincia di Savona si è tenuto il tavolo di ordine pubblico e sicurezza in Prefettura per pianificare i controlli che saranno effettuati per il rispetto della nuova normativa. Contestualmente il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, in considerazione del recente aumento dei contagi, ha firmato un’ordinanza che dispone l’utilizzo della mascherina anche all’aperto, ma solo in occasione di eventi, manifestazioni, mercato settimanale, mercatini dei produttori, fiere ed altre attività analoghe.

Spiega il primo cittadino: «Nel nostro centro storico, in condizioni normali, non è obbligatorio l’uso della mascherina. Diverso è in caso di eventi, manifestazioni, mercati e in situazione di assembramento»

I cittadini, turisti e visitatori delle città limitrofe che visiteranno Albenga nel periodo natalizio, faranno acquisti nei mercati e mercatini e parteciperanno agli eventi organizzati dal Comune saranno molti: «In tali occasioni, probabilmente, non sarà possibile rispettare il distanziamento e, pertanto, sarà necessario utilizzare la mascherina anche all’aperto onde evitare possibili situazioni di contagio», ricorda il sindaco.