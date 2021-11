Quasi una chiamata al giorno in Liguria al 1522, il numero per dare sostegno alle vittime di stalking e violenze. Nel 2020 le richieste di aiuto sono state 322, aumentate del 70,4% rispetto al 2019, quando furono 189.

I dati, diffusi da Violenzasulledonne.Stat e rielaborati da Marco De Silva responsabile dell’ufficio economico Cgil Liguria, rivelano che negli ultimi sette anni sono state 2.101 le vittime di violenza e stalking che si sono rivolte al numero 1522.

Dieci le vittime di omicidio nel 2020 in Liguria: 7 donne e 3 uomini. Per le donne la famiglia resta l’ambiente più pericoloso. Quattro vittime sono state uccise dal partner, ex partner o da altri parenti.

«La pandemia ha ulteriormente indebolito la posizione delle donne sempre più spesso vittime dal punto di vista affettivo ed economico − spiega Fulvia Veirana, segretario generale Cgil Liguria − Sono state le prime a dover rinunciare al lavoro. La cura familiare non viene ancora riconosciuta. La politica deve fare la sua parte rimettendo l’occupazione femminile al centro».

E tra il 2007 e il 2019 (ultimo dato disponibile) sono state 1.702 le vittime di violenza sessuale in Liguria (il 91,1% sono donne) e in 235 omicidi gli autori sono stati denunciati o arrestati dalle forze di polizia.