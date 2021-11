Da lunedì 8 novembre nuovo aggiornamento sul servizio di trasporto pubblico locale nel savonese dopo le modifiche apportate per l’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro che hanno coinvolto gli autisti di Tpl Linea.

Dopo due settimane all’insegna di una parziale riduzione delle corse e dei bus in circolazione, che erano stati necessari per la mancanza della certificazione sanitaria richiesta, la situazione del personale viaggiante, comunica l’azienda, si avvia verso una stabilizzazione che dovrebbe portare a breve ad un effettivo ritorno alla normalità.

Ecco il ripristino delle linee e delle corse per la prossima settimana:

Dal lunedì al venerdì

Per la Linea 1:

La Rusca – P. Mamelli – Corso T. & B. – P. Moroni – Legino 167 (08:12 08:40)

Legino 167 – P. Moroni – Corso T. & B. – P. Mameli – La Rusca (08:50 09:17)

La Rusca – P. Mamelli – Corso T. & B. – P. Moroni – Legino 167 (09:17 09:45)

– Linea 2

Si ripristina il regolare servizio dalle 6:30 alle 18:15.

– Linea 4

Si ripristina il regolare servizio.

– Linea 5

Savona FF.SS. – Fontanassa – P.Mameli – S.Benedetto – Valloria 19:05 19:36

Valloria – P.Mameli – D.Minzoni – Savona FF.SS. – Fontanassa 19:36 19:52.

– Linea 6

Stazione FF.SS. – Via Nizza – Vado – Quiliano 20:22 20:46

Quiliano – Vado – V.Alessandria 20:55 21:25

V. Alessandria – Vado – Quiliano 21:25 21:50

Quiliano – Vado – V.Alessandria 21:55 22:20

V. Alessandria – Vado – Quiliano 22:20 22:45

Quiliano – Vado – Piazza Mameli 22:45 23:06.

– Linea 40

Si ripristina il regolare servizio.

SABATO

– Linea 1

Legino 167 – Dep. – P. Moroni – C. T&B – P. Mameli – La Rusca 17:20 17:45

La Rusca – P. Mam – C.T&B – Via Chiavella – Banca – Legino 167 17:45 18:10

Legino 167 – Dep. – P. Moroni – C. T&B – P. Mameli – La Rusca 18:20 18:45

La Rusca – P. Mam – C.T&B – Via Chiavella – Banca – Legino 167 18:45 19:10

Legino 167 – Dep. – P. Moroni – C. T&B – P. Mameli – La Rusca 19:30 19:55

La Rusca – P. Mam – C.T&B – Via Chiavella – Banca – Legino 167 19:55 20:20.

– Linea 2

Si ripristina il regolare servizio.

– Linea 4

Si ripristina il regolare servizio.

– Linea 40

Si ripristina il regolare servizio.

– Linea 6

V. Alessandria – Vado – Quiliano 20:16 20:46

Quiliano – Vado – V.Alessandria 20:55 21:25

V. Alessandria – Vado – Quiliano 21:25 21:50

Quiliano – Vado – V.Alessandria 21:55 22:20

V. Alessandria – Vado – Quiliano 22:20 22:45

Quiliano – Vado – Piazza Mameli 22:45 23:06.

DOMENICA

– Linea 2

Si ripristina il regolare servizio dalle 7:30 alle 13:05 e dalle 16.05 alle 19:45.

– Linea 40/

Si ripristina il regolare servizio.

(Al link il nuovo prospetto di riferimento su orari e corse dall’8 al 14 novembre).

«Prosegue ancora la regolarizzazione sanitaria del nostro personale e dalla prossima settimana siamo pronti a ripristinare altre linee e corse che erano state temporaneamente sospese, molte delle quali torneranno alla completa regolarità – affermano in una nota congiunta la presidente di Tpl Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso – i turni degli autisti e quindi l’operatività del nostro parco mezzi nella complessiva circolazione ordinaria dei bus di linea sono ormai prossimi alla normalità secondo la programmazione dell’orario invernale e il potenziamento del trasporto scolastico».

Seguiranno, nei prossimi giorni, altri aggiornamenti su orari, corse e linee.