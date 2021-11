Tpl Linea ha pubblicato un avviso di selezione per la formazione di graduatoria e l’assunzione di personale con qualifica di operatore qualificato (meccatronico).

I candidati interessati devono compilare il modulo di iscrizione in tutte le parti obbligatorie entro la data di scadenza prevista dalla selezione (ore 12 del 30 novembre 2021).

Una volta inviata la richiesta di partecipazione il candidato riceverà una mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica inserito (se non dovesse ricevere la mail di conferma, si invita il candidato a controllare nella posta indesiderata/spam).

Si prevede un’assunzione a tempo indeterminato secondo la tipologia contrattuale ammessa dalle norme di legge e dal Ccnl Autoferrotranvieri.

L’avviso prevede, per poter partecipare, una minima esperienza come meccanico o elettricista ed essere in possesso della patente B.

Saranno poi ammessi alla prova pratica coloro che avranno i 10 migliori punteggi preferenziali, secondo la valutazione di una apposita commissione giudicatrice.

Il bando e tutti i dettagli sono disponibili sul sito. Per conoscere i termini dell’avviso di selezione: (per qualsiasi necessità o chiarimento è possibile fare riferimento al numero telefonico 019 2201202).

«Si tratta di una figura professionale ricercata e qualificata per la gestione del nostro parco mezzi e che rafforza ulteriormente l’organico nel settore della manutenzione-officina anche alla luce dei nuovi e moderni bus in dotazione alla nostra azienda di trasporto» afferma il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

La ricerca di una professionalità specifica è legata alla crescente importanza che le tecnologie elettroniche hanno nel buon funzionamento di un autobus e nei suoi sistemi di automazione. La meccatronica, infatti, è l’interazione tra meccanica, elettronica ed informatica, per questo servono competenze proprie sia di un meccanico sia di un elettrauto.

L’obiettivo è quello di inserire una nuova figura capace di monitorare lo status del mezzo ed eseguire operazioni di riparazione e sostituzione di parti meccaniche ed elettroniche quando necessario, garantendo appieno l’operatività del mezzo pubblico.

«Con questo nuovo avviso − presidente di Tpl Linea Simona Sacone − prosegue l’ampliamento complessivo del personale dell’azienda di trasporto savonese dopo l’inserimento di nuovi autisti e altri addetti per l’officina e i lavaggi, che restano per Tpl Linea settori strategici sui quali continuare ad investire. Un percorso indispensabile per migliorare l’azione gestionale sui nostri mezzi in circolazione e assicurare così a tutta la nostra utenza un servizio sicuro, efficiente e di qualità».