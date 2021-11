Per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti non c’è per ora bisogno di nuovi hub vaccinale a Genova.

«Se ce ne sarà bisogno riutilizzeremo le aree della Fiera, ma la Sala chiamata del porto, al momento, per la programmazione che abbiamo, è più che sufficiente. Non abbiamo una data di scadenza, avendo più volte la Compagnia unica ribadito che non ci sono difficoltà a continuare ad ospitare quel centro».

Lo ha detto a margine della conferenza stampa su Hennebique, rispondendo a una domanda sulla programmazione dei centri vaccinali anti Covid a Genova, visto che la concessione gratuita dalla Sala chiamata del porto è attualmente prevista fino a fine anno.

«L’hub di San Benigno e l’hub del Teatro della Gioventù, per ora, soddisfano più che a sufficienza i bisogni di vaccinazione della nostra città, collegati alla rete delle farmacie, dei medici di famiglia e dei distretti sanitari. Crediamo di avere un dispiegamento di forze più che sufficiente per la terza dose, che auspico che il governo sblocchi al più presto anche per le categorie sotto i 60 anni».