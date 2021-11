«Non c’è alcun pre-allarme nei nostri ospedali − conferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti − dove la situazione è pienamente sotto controllo e, anzi, di relativa tranquillità in relazione ai pazienti Covid. Oggi ci sono 109 ricoverati nei nostri ospedali, di cui 12 nelle terapie intensive, al 99% non vaccinati a eccezione di un paziente con comorbidità. Complessivamente sono 11 in meno i pazienti covid nei nostri ospedali rispetto a ieri. Non è prevista, per il momento, l’attuazione del piano incrementale dei posti letto dedicati alla pandemia”.

Toti spiega che la Liguria è ancora lontana dalla zona gialla: «Il lento e progressivo aumento dei contagi, soprattutto tra i bambini e i ragazzi non sta determinando un corrispondente aumento dei ricoveri ospedalieri e questo ci rassicura, anche se dobbiamo tutti mantenere alta l’attenzione e la prudenza, anche nei comportamenti. Inoltre rimangono ben al di sotto dei livelli di guardia i tassi di occupazione dei posti letto nei reparti di media intensità e nelle terapie intensive».

Il 18 novembre di un anno fa – ricorda Toti – gli ospedalizzati per Covid erano quasi 1500 (1489), di cui 118 in terapia intensiva.

«Ancora una volta i numeri e non le opinioni attestano l’importanza della vaccinazione, che ci consente di mantenere nella norma la situazione nei reparti di degenza ordinari e anche nelle terapie intensive». Rimangono covid free tutti gli ospedali della Asl3, l’Evangelico, l’ospedale di Rapallo, il San Bartolomeo di Sarzana.

Compresa la giornata di ieri, Liguria Digitale ha già inviato circa 240 mila sms (circa 80 mila nella giornata odierna fino alle 20) a tutti coloro che, aventi diritto secondo i protocolli nazionali, abbiano completato il ciclo e non abbiano già ricevuto o prenotato la terza dose. L’obiettivo è ricordare che possono prenotare la dose ‘booster’ fin da subito e che sarà il sistema, in automatico, a proporre le migliori date a partire dai sei mesi dall’ultima somministrazione. Nelle 48 ore antecedenti la data prenotata, arriverà agli utenti un secondo sms ricordando data, orario e luogo di prenotazione.