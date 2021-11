Si chiama Surgery Tracker, ed è una web app per consentire ai familiari dei pazienti in sala operatoria di seguire in tempo reale le fasi dell’intervento chirurgico. È stata sviluppata da Liguria Digitale, azienda informatica della Regione Liguria, in collaborazione con l’ospedale Policlinico San Martino.

«Questa è una novità benvenuta – commenta l’amministratore unico e direttore generale di Liguria Digitale Enrico Castanini – anche alla luce del fatto che il Covid implica l’ammissione di un solo parente del paziente in sala d’attesa, e ha quindi acuito la necessità di informazione da parte dei familiari. Grazie alla app, tutti gli interessati avranno accesso diretto alle informazioni sull’intervento. Surgery Tracker indicherà quale fase dell’operazione è in corso: pianificazione, presenza nel blocco operatorio, intervento in atto, post-operatorio o intervento terminato. La app sarà aggiornata in tempo reale direttamente dalla sala operatoria. Si tratta di una app intuitiva, realizzata per Pc, smartphone e tablet e progettata per funzionare su tutti i sistemi operativi più comuni: Android, Windows, iOS».

Scaricare e utilizzare la app è semplice: nella fase preparatoria dell’operazione, il paziente sottoscrive una liberatoria (i dati verranno conservati fino al termine dell’intervento e in seguito eliminati), e gli vengono forniti un Qr code associato al link dell’applicazione e un codice Id che consente l’accesso agli interessati. Questi devono selezionare l’azienda sanitaria, la struttura e inserire il codice Id, per essere condotti alla schermata dove sono indicati i progressi dell’intervento.

«Siamo tra i primi in Italia a introdurre questa tecnologia nei processi clinici – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – quest’applicazione consentirà di seguire tutti i passaggi di cura del proprio caro senza dover essere fisicamente presente e avere un’informazione puntuale. Si tratta di una delle prime innovazioni tecnologiche che, grazie a Liguria Digitale e a all’esperienza di questi mesi difficili sui vaccini, stiamo implementando a livello tecnologico. Da qui a Natale verranno presentate molte altre innovazioni, anche più profonde e incisive di questa; ma credo che quello di oggi sia un piccolo passo avanti verso la trasparenza del sistema sanitario e verso un sistema più friendly nei confronti di chi ci si avvicina».

Il direttore generale del Policlinico San Martino, Salvatore Giuffrida, rende noto che la app è stata testata con successo il 10 novembre, ed è correntemente utilizzata al Monoblocco e presso il padiglione di Neuroscienze. Entro due settimane entrerà in stato di piena operatività nell’intero Policlinico, mentre per l’adozione nel resto del sistema sanitario ligure occorreranno circa sei mesi.