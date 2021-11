Mercoledì al Quirinale il Ministro del Lavoro Orlando ha consegnato ad Aldo Cinco la Stella al merito del Lavoro che la pandemia da Covid aveva impedito di consegnare nel maggio 2020.

Nato nel 1950, genovese, Cinco ha operato per 35 anni come dirigente e partner in Praxi, dal 2010 è titolare dello studio Cinco &Partners che si occupa di di consulenze e servizi per la valorizzazione del capitale umano.

«Ringrazio in particolare – dichiara Cinco – chi mi ha proposto, mi ha sostenuto ed incoraggiato. È un riconoscimento che condivido volentieri con tutti coloro con i quali ho collaborato in questi 44 anni di impegno professionale, sempre teso a valorizzare il “capitale umano” e a favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro qualificato. Impegno che confermo anche nel mio attuale ruolo di “Consulente di Carriera” e che metto a disposizione dei colleghi Maestri del Lavoro della Liguria per realizzare le iniziative a favore delle giovani generazioni».