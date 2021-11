Via libera dalla giunta comunale di Sarzana al progetto esecutivo per i lavori di contenimento del dissesto idrogeologico lungo le vie di accesso alla Fortezza Castruccio Castracani-Lotto 1 via Panoramica Alta.

L’atto è propedeutico all’avvio della procedura di gara che seguirà alla manifestazione di interesse, a cui hanno partecipato oltre 100 ditte specializzate.

I dieci operatori economici che, da procedura, sono stati sorteggiati, potranno ora visionare il progetto per poi predisporre le offerte da presentare alla centrale di committenza Ire spa che successivamente affiderà i lavori mediante procedura negoziata.

L’intervento, che riguarda la riduzione del rischio idrogeologico lungo la via che conduce alla Fortezza di Sarzanello, è finanziato per 675 mila euro con fondi messi a disposizione dal ministero dell’Interno insieme al ministero dell’Economia e Finanze che il Comune di Sarzana si è aggiudicato partecipando e vincendo il bando statale.