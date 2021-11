60 mila euro per le realtà commerciali sarzanesi che abbiano sostenuto spese per la realizzazione di dehors per garantire il rispetto del distanziamento sociale. Li ha approvati il Comune di Sarzana, con l’emanazione del bando apposito.

Possono partecipare le attività commerciali che abbiano sostenuto spese per l’allestimento di spazi esterni, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal vigente regolamento comunale, nel periodo ricompreso tra l’1 maggio 2020 e il 10 dicembre 2021.

Per ottenere il contributo, il beneficiario dovrà dichiarare che l’attività commerciale è operativa nel Comune di Sarzana ed essere in possesso del titolo abilitativo (autorizzazione, concessione, Scia ecc…); le domande dovranno essere corredate anche di copia delle fatture delle spese sostenute e rappresentazione schematica degli spazi.

La domanda, redatta su apposito modulo, è disponibile sul sito del Comune www.comunesarzana.gov.it e dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo o a mezzo pec all’indirizzo protocollo.comune.sarzana@postecert.it entro le 12 del 10 dicembre 2021.