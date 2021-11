«Siamo sinceramente preoccupati e decisamente contrari rispetto alla decisione del Comune di Genova che sposterà la ruota panoramica dal Porto Antico a Brignole innescando una serie di disagi per i lavoratori di Amt di cui l’amministrazione comunale non si rende conto».

A dirlo è Santo Pugliese, segretario regionale della Fit Cisl, che commenta lo spostamento della ruota panoramica di Genova dalla zona di Porto Antico all’area antistante la stazione ferroviaria di Brignole.

«Intanto c’è un problema di sicurezza con i mezzi che devono far manovra – spiega – in questo senso sottolineiamo il fatto che si dovrà regolamentare bene l’accesso a quella zona dove sono oggi ci sono gli autisti di Amt: non basta una segnaletica sulla strada, altrimenti rischia di regnare il caos e creare problemi di sicurezza per tutti. Seconda questione: dove finiranno i mezzi extra urbani che oggi sono in sosta prima di partire? Ovviamente saranno spostati ma dove? E cosa comporta questo per i lavoratori? Non accettiamo questa decisione presa senza tenere in minima considerazione i lavoratori di Amt».