Iscrizioni aperte fino al prossimo 12 novembre 2021 per il corso per operatori socio-sanitari con Formazione Complementare progettato da Villaggio del Ragazzo e Proxima, e finanziato dalla Regione Liguria tramite FSE 2014-2020, per formare 25 operatori impiegati nelle strutture private del settore sociosanitario ligure, figure come definite dal repertorio regionale delle professioni (D.G.R.245 del 26 marzo 2021).

La necessità di tale figura in Liguria si è messa in particolare evidenza nella fase emergenziale dovuta all’evento pandemico Covid-19, dove il carico assistenziale è risultato notevolmente aumentato, sia in considerazione degli aspetti connessi alla patologia stessa, sia in considerazione del fatto che una parte del personale operante in questo comparto è stata assorbita dal settore pubblico, con un trend che non sembra destinato a ridursi nel breve periodo.

Allo stesso tempo, però, in una regione come la nostra, che risulta tra le più longeve d’Europa, questa figura risulta essere di grande supporto nei centri assistenziali dove è necessario un costante e crescente arricchimento delle competenze al fine di meglio assistere le persone.

Grazie ai corsi che si andranno a realizzare, la Regione Liguria intende, quindi, da una parte ottenere l’innalzamento dei livelli di conoscenza, abilità e competenza dei partecipanti e dall’altra migliorare il know-how interno delle strutture private, fornendo maggiori strumenti per fronteggiare i bisogni assistenziali, oltre a un supporto nel contrastare i disagi derivanti della pandemia da Covid-19.

L’operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria è l’operatore che, dopo l’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario, oltre a conservare tutte le attribuzioni di base previste dal proprio profilo, entra nell’équipe assistenziale e collabora con i professionisti sanitari e socio-sanitari, svolgendo attività assistenziali proprie e finalizzate a coadiuvare il personale infermieristico in base alle direttive del responsabile.

Il corso, gestito dall’Ats Villaggio del Ragazzo-Proxima, dura 400 ore divise tra teoria (160 ore), esercitazioni (40 ore), studio individuale (50 ore), tirocinio (150 ore).

Sarà così possibile formare e specializzare (con attestato di qualifica professionale) 25 destinatari occupati presso le unità operative liguri di strutture private.

Per informazione rivolgersi alla segreteria Villaggio del Ragazzo, in corso IV Novembre 115 a San Salvatore di Cogorno.

Telefono: 0185 375230

E-mail: segreteriafp@villaggio.org