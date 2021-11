La collaborazione tra il mondo della scuola e il Comune di Recco si fa sempre più stretta. La giunta comunale ha di recente approvato lo schema di convenzione che sarò stipulato con il liceo artistico statale di Genova Klee-Barabino per “l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. Lo annuncia il sindaco Carlo Gandolfo.

Gli studenti dell’istituto genovese potranno essere inseriti, temporaneamente e a titolo gratuito, negli uffici comunali per avere l’opportunità di acquisire conoscenze pratiche che andranno a integrare la preparazione teorica posseduta.

Secondo il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba l’esperienza all’interno della struttura comunale, oltre a testare sul campo le attitudini degli studenti e ad arricchire la formazione, orienterà il percorso di studio grazie ai progetti in linea con il loro piano di studi. I ragazzi avranno modo di scoprire le differenze tra mondo della scuola e l’ambiente lavorativo, entrando in possesso degli strumenti necessari per scegliere tra la prosecuzione degli studi o l’inizio di un percorso lavorativo.