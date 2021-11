Racing Force spa, società capogruppo di Racing Force Group, annuncia di aver siglato un accordo di partnership esclusiva con la Federation Internationale de l’Automobile (Fia), l’organo di governo dello sport automobilistico mondiale e la federazione delle principali organizzazioni automobilistiche del mondo, per la fornitura di abbigliamento e attrezzature di sicurezza.

In particolare, la partnership prevede la fornitura in esclusiva di tute ignifughe, guanti, scarpe e underwear Omp e di caschi Bell dal 2022 al 2025 per i commissari di gara, i piloti di safety car e tutto il personale Fia impegnato in tutti i campionati organizzati direttamente dalla Fia, o nelle quali ne regola gli aspetti disciplinari e di sicurezza. Tra queste, i campionati mondiali di Formula 1, Formula 2 e Formula 3, Formula E, Wec (World Endurance Championship), Wtcr (World Touring Car Cup), Wrx (World Rallycross), e i futuri Wrrc (World Rally Raid Championship) ed Electric Gt (mondiale elettrico di auto turismo).

La partnership rappresenta per il Gruppo una conferma degli elevati standard tecnologici espressi e permetterà a Racing Force Group di ottenere massima visibilità durante gli eventi e le competizioni Fia, nonché di sfruttare le nuove opportunità commerciali derivanti dall’accordo, utilizzando le risorse e i canali messi a disposizione dalla Federazione.

Racing Force Group si è aggiudicata la fornitura al termine di una gara internazionale cui hanno partecipato i principali operatori, dando continuità alla collaborazione con la Federazione iniziata nel 2012 con il brand Omp.

Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di Racing Force Group, commenta:

«Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo che conferma il rapporto solido e di lunga data che abbiamo con la Fia. Affiancarsi alla massima istituzione del motorsport è un privilegio che abbiamo guadagnato anno dopo anno grazie alla qualità, tecnologia e affidabilità dei nostri prodotti e grazie al nostro approccio al business, battendo gli altri player del mercato. Omp e Bell sono i brand storici del Gruppo e questa rinnovata partnership ci garantirà una più forte valorizzazione dei marchi principali di Racing Force, consolidando la posizione dei nostri brand nel settore del motorsport safety equipment».

Il presidente della Fia Jean Todt dice: «La Fia è lieta di poter continuare la sua partnership con Racing Force Group per la fornitura di abbigliamento da gara al nostro personale. La sicurezza è sempre al centro della missione degli sport motoristici della Fia, ed è fondamentale che i nostri ufficiali di gara abbiano accesso ad attrezzature che soddisfano i rigorosi standard che abbiamo fissato a riguardo».