Racing Force spa, società capogruppo di Racing Force Group ha concluso il collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan (l’ex indice Aim Italia).

L’offerta è riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero in operazioni offshore come definito e in conformità della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione dei paesi in cui l’Offerta non è consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti, in conformità alle leggi applicabili in materia di titoli, ovvero in virtù di una deroga a tali disposizioni.

Il prezzo di offerta è stato fissato a 4,50 euro per azione. In base al prezzo di offerta, il valore totale dell’operazione (inclusivo della opzione di over allotment, come di seguito definita) risulta pari a circa 31,2 milioni di euro e la capitalizzazione della Società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa 106,9 milioni, comprensivi dell’aumento di capitale di circa 20,3 milioni.

L’offerta, riferisce l’azienda, ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un’ampia diversificazione geografica, determinando una domanda sovrascritta più di 6x al prezzo di offerta.

In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’offerta, sono state allocate 6,3 milioni di azioni, di cui 4,5 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione della Società, derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; e un aggregato di 1,8 milioni di azioni ordinarie esistenti vendute da Saye spa (approssimativamente 1,7 milioni di azioni), un’entità controllata dalla famiglia di Paolo Delprato (ceo e presidente della Società), e Nehoc Systems Limited (approssimativamente 0,1 milioni di azioni) un’entità controllata da Stephane Alexandre Cohen (direttore esecutivo, co-ceo) di Racing Force spa e ceo di Racing Force International Wll.

Inoltre gli azionisti venditori hanno concesso a favore del sole global coordinator un’opzione di over-allotment per coprire eventuali sovra-allocazioni, vendite allo scoperto e attività di stabilizzazione nell’ambito dell’offerta per 0,6 milioni di azioni aggiuntive.

Il flottante è pari a circa 26,5% del capitale sociale dell’emittente senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’opzione di over allotment. In caso di integrale esercizio dell’opzione di over allotment il flottante sarà pari a circa il 29,2% del capitale sociale della Società.

I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati dalla Società per finanziare lo sviluppo e la crescita dell’attività della Società, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.

Il periodo di lock-up sarà di 12 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni sia per la società sia per gli azionisti venditori e alcuni amministratori ed esponenti chiave del management della Società.

A seguito del completamento dell’offerta, Saye spa deterrà circa il 59,4% del capitale sociale complessivo della Società (circa il 56,9% in caso di integrale esercizio dell’Opzione di Over-Allotment).

La data prevista di inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan è il 16 novembre 2021 subordinatamente al rilascio del relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana ai sensi del vigente “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da borsa italiana”.

Per lo stesso giorno è previsto il pagamento delle azioni.

Nell’ambito dell’offerta, Equita sim spa è stata nominata per agire come Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner, Euronext Growth Advisore Specialista. Emintad Italy srl agisce in qualità di consulente finanziario della Società. Lca Studio Legale agisce in qualità di consulente legale della Società e del Nomad.