Giovedì 11 novembre l’Auditorium San Carlo di Albenga in via Roma 70 ospita il convegno del progetto Sipla (Sistema integrato di protezione per i lavoratori agricoli).

La Rete Sipla è una rete nazionale di presidi e servizi territoriali nata per proteggere e sostenere i lavoratori agricoli stranieri contro forme di caporalato, lavoro irregolare e sfruttamento lavorativo.

L’intervento prevede la creazione di un sistema nazionale integrato in grado di agire a più livelli: quello nazionale attraverso azioni di advocacy e di promozione di accordi e protocolli di intesa con le aziende e la grande distribuzione; quello locale attraverso la costruzione di interventi integrati di orientamento, assistenza, formazione e accoglienza nella tutela dei diritti dei lavoratori a livello regionale e multiregionale

Formata da oltre 50 soggetti del terzo settore distribuiti in 15 regioni, la Rete Sipla è promossa dal Consorzio Communitas e dall’Arci con il sostegno proveniente dai fondi Fami e fondi Fse con il bando 1/2019 del ministero del Lavoro e il ministero delle Politiche Sociali. La rete nasce in continuità con il progetto Presidio di Caritas Italiana e grazie alla partecipazione dell’Ufficio Politiche Migratorie e Asilo di Caritas Italiana.

In particolare il progetto ‘Sipla Nord’ affronta il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli stranieri nelle seguenti regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Trentino Alto Adige.

Il progetto prevede:

Interventi sanitari idonei a prevenire l’insorgenza di situazioni di grave rischio anche in relazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

Attivazione di servizi di informazione e di tutela finalizzati a promuovere legalità e sicurezza nei rapporti di lavoro, i Presidi;

Accordi tra gli stakeholders dei territori coinvolti per realizzare azioni concrete nei rapporti di lavoro, a garanzia delle condizioni di legalità, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ecco il programma della giornata ad Albenga:

9.30 – 10.00 Saluti degli amministratori e presentazione del progetto Sipla

10.00 – 11.00 Apertura tavola rotonda

11.00 – 11.15 Pausa caffè

11.15 – 11.45 L’esperienza del Presidio di Saluzzo

11.45 – 12.15 Fairtrade Italia nel commercio equo e solidale

12.15 – 12.30 Ringraziamenti

Si ricorda che sarà richiesta l’esibizione del Green Pass.

Per info: 388 90 17 115