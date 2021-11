Ci sono anche le aree Stoppani, a Genova, e Cengio Saliceti (Savona), tra i 270 siti orfani italiani soggetti a bonifica grazie ai fondi del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, assegnati dal ministero della Transizione ecologica.

Lo fanno sapere i parlamentari del gruppo M5S.

Il primi decreto, firmato dal ministro Sergio Costa il 29 dicembre scorso, aveva stanziato i primi 106 milioni di euro. Ora il ministero ne stanzierà altri 500, sfruttando le risorse derivanti dal Pnrr, per un finanziamento totale di 606 milioni per la bonifica di questi luoghi ex industriali.