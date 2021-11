Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento S-Loan (Sustainability Loan) di 1,2 milioni di euro a Fox Technologies, startup innovativa spezzina specializzata nello sviluppo di tecnologie di ultima generazione per la digitalizzazione del business alberghiero, a sostegno degli investimenti programmati dalla società nella creazione di nuovi software per il settore.

L’operazione, assistita dalla garanzia all’80% del Fondo di Garanzia, è vincolata al raggiungimento di due obiettivi Esg (Environmental, Social, Governance) che l’azienda si è impegnata a realizzare: l’introduzione di una politica di approvvigionamento che bilanci gli impatti economici e ambientali, favorendo l’acquisto di prodotti e servizi a basso impatto ambientale (esempio energia green, carta riciclata e/o con marchio Fsc, erogatori di acqua, eccetera) e lo sviluppo di programmi di welfare a favore dei dipendenti (per esempio con la stipula di una polizza che protegge i dipendenti dagli infortuni durante lo svolgimento delle attività professionali ed extra professionali).

Con sedi operative a La Spezia e Roma e sede legale a Milano, Fox Technologies è la software factory del Gruppo Blastness, realtà di eccellenza che offre sistemi, servizi, consulenza, formazione e supporto per lo sviluppo del business di strutture ricettive indipendenti. Da oltre dieci anni consecutivi Blastness è il primo provider di Crs (Central Reservation System) in Italia per hotel 5 stelle, nel 2017 è stata selezionata da Google nel programma “Strategic Partner” tra le aziende in area Emea (Europa, Medio Oriente ed Africa) a maggior sviluppo potenziale, nel 2018 ha ricevuto l’ambito badge Google Premier Partner e dal 2020 è entrata nel programma Microsoft Advertising Partner.

Fox Technologies è impegnata nello sviluppo di piattaforme di business intelligence e artificial intelligence, per fornire al settore alberghiero (anche alle strutture più piccole) soluzioni innovative che consentano di affrontare al meglio un mercato sempre più digitalizzato e di interagire con la clientela in modo semplice e veloce, massimizzando i risultati.

«In Intesa Sanpaolo – dichiara Andrea Delfini, presidente e fondatore di Blastness – non abbiamo trovato solo una banca, ma un partner che ha voluto e saputo comprendere i nostri progetti e il nostro business, e un team che ci ha affiancato con professionalità e passione. Siamo onorati per la concessione di questo finanziamento S-Loan che ha premiato la validità dei nostri obiettivi, il nostro impegno su tematiche legate alla sostenibilità e, in modo particolare, il nostro approccio in ambito welfare a favore dei dipendenti di tutto il Gruppo. I risultati delle nostre aziende, che erogano sistemi e servizi in ambito tecnologico e consulenziale, dipendono dalla competenza, dall’unione e dalla collaborazione delle persone di tutti i nostri reparti e divisioni. Le nostre risorse rappresentano indubbiamente il più grande patrimonio delle nostre aziende e il loro benessere è il motore che ci consente di raggiungere obiettivi sempre più importanti. A titolo di esempio, per riconoscenza verso tutto il nostro personale che ha lavorato con grande impegno durante i momenti più difficili della pandemia, e per condividere i frutti che oggi stiamo raccogliendo, nel mese di ottobre abbiamo erogato in busta paga di tutti i dipendenti di tutte le aziende del Gruppo un premio di 1.000 euro».

«Il nostro sostegno a realtà virtuose come Fox Technologies, orientate verso la riduzione dell’impatto ambientale e il miglioramento in ambito sociale e di governance, è oggi ancora più robusto e convinto – sottolinea Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo – la spinta alla transizione green e agli investimenti coerenti con i criteri Esg è tra i principali obiettivi del Pnrr: per le nostre imprese è dunque sempre più una necessità saper programmare una crescita sostenibile, capace di generare quell’aumento di competitività e di efficienza indispensabili per sviluppare il business e allo stesso tempo concorrere alla creazione di un valore e di un beneficio collettivo. Per gli S-Loans Intesa Sanpaolo ha attivato già nel 2020 un plafond da 2 miliardi di euro, che si affianca al plafond di 6 miliardi destinato a investimenti in circular economy».

Di recente, Intesa Sanpaolo ha avviato nuove soluzioni di finanziamento dedicate alla crescita sostenibile, uniche nel panorama bancario italiano: S-Loan Climate Change, per sostenere progetti di investimento green, con importi fino a 15 milioni di euro; e S-Loan Turismo, che mira a incentivare gli investimenti volti alla riqualificazione energetica delle strutture alberghiere, con particolare attenzione agli impatti ambientali. Entrambe le soluzioni prevedono un meccanismo di riduzione del costo del finanziamento e la possibilità di abbinare la garanzia Sace Green all’80%, che consente di allungare la durata del finanziamento fino a 20 anni. Da qui al 2026, Intesa Sanpaolo ha in programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle Pmi, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del Pnrr approvato dalla Commissione Europea.