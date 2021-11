Cinquemila presenze alla prima giornata di Orientamenti 2021 all’interno dei Magazzini del Cotone a Genova, la massima capienza consentita con il sold out al momento dell’inaugurazione di ieri mattina.

Alto il flusso agli stand e in tutti gli incontri della giornata, a cui si aggiungono quello virtuale, di chi ha seguito gli eventi collegandosi alle piattaforma, al sito e a Youtube per un totale di 41.715 visitatori on line.

«Cinquemila presenze fisiche e oltre 41 mila in collegamento, per un totale di 46.715 visitatori a questa prima giornata, sono un grande segnale di “react” − commenta Ilaria Cavo, assessore all’Istruzione di Regione Liguria − Sono la risposta che studenti, docenti, genitori hanno voluto dare condividendo con la loro partecipazione il titolo di questa manifestazione: sono l’esempio più evidente di chi non sta fermo, ma partecipa, si informa per fare o accompagnare le scelte giuste per il futuro. Questi numeri confermano che questa formula mista, se pur con le limitazioni dovute alle norme anti Covid, funziona. Siamo orgogliosi che sia partito da qui il primo salone per gli studenti in presenza. Un grazie soprattutto a tutti i ragazzi che fin da subito hanno saputo reagire e che anche oggi hanno saputo cogliere l’opportunità di dare questo forte messaggio e che saranno con noi, ne siamo certi, anche nei prossimi giorni».