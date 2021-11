Tutto pronto per la grande festa di Olioliva, in programma dal 5 al 7 novembre, l’evento che da vent’anni celebra l’olio extravergine monocultivar taggiasca, vera eccellenza della Riviera di Ponente. L’inaugurazione è fissata per venerdì alle ore 15 sulla banchina di Calata Cuneo ma gli stand saranno aperti già dal mattino.

La macchina organizzativa di Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e Comune di Imperia sta lavorando agli ultimi dettagli per garantire ai residenti e alle migliaia di ospiti attesi da ogni parte d’Italia e dall’estero una manifestazione in totale sicurezza.

Il percorso dedicato all’olio appena franto e ai prodotti tipici del territorio, della Liguria e delle regioni ospiti si snoda nel centro di Oneglia e sulla banchina. Per quanto riguarda la viabilità il Comune ha predisposto chiusure e divieti che entreranno in vigore a partire dalle ore 6 del 4 novembre fino alle ore 24 del 7 novembre.

Il palinsesto del ventennale è denso di appuntamenti, offre un programma variegato e ricco di novità e sancisce definitivamente l’appeal internazionale di Olioliva per la presenza ormai consolidata dei tanti stranieri in visita alla rassegna diventata nel tempo una vetrina dell’agroalimentare di qualità made in Italy, un brand caratterizzato anche dal fondamentale apporto dell’olio extravergine e dai prodotti liguri.

L’arrivo a Imperia in occasione di Olioliva di un gruppo di giornalisti e food blogger da Germania, Spagna, Olanda, Svezia e Norvegia testimonia il grande interesse per l’aspetto enogastronomico unito alla promozione turistica. Il gruppo visiterà gli stand di Olioliva e andrà alla scoperta degli angoli più suggestivi della città e non solo, per realizzare video e documentari su Imperia e dintorni.

Con 200 espositori e il centro trasformato in una grande isola pedonale, Olioliva porta in scena nelle vie, nelle piazze, in banchina e negli angoli caratteristici di Imperia Oneglia, le radici olivicole del Ponente. L’evento valorizza e promuove le eccellenze enogastronomiche e le proprietà della dieta mediterranea attraverso degustazioni, corsi di assaggio, laboratori, tour nelle aziende e nei frantoi, approfondimenti, ricette tipiche e cooking show. Un percorso nella città capitale della cultura legata all’olio extravergine di oliva, dove assaggiare e acquistare tutti i prodotti tipici di questa terra. Olio appena franto dai produttori locali, ma anche pesto, verdure sott’olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all’olio d’oliva, salumi tipici, farinata, miele, prodotti dell’orto.

Ampio spazio è dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione anche in chiave turistica. Ospite d’onore dell’edizione 2021 la Regione Campania con il Gac “L’Approdo di Ulisse” di Cetara che a giugno ha ospitato una delegazione del Gac “Il Mare delle Alpi” e accolto il “Pingone”, l’imbarcazione imperiese testimonial dell’ittiturismo. Spazio anche al ruolo culturale e agli approfondimenti su temi economici che interessano da vicino il territorio quali l’olivicoltura green, le sinergie della pesca tra i gruppi di azione costiera e la cooperazione transfrontaliera.

Novità di quest’anno il salotto letterario, con la presentazione di libri a tema. Per aggiornamenti sul ricco programma l’invito è a seguire la manifestazione sui social, attraverso la pagina Facebook ufficiale Olioliva Imperia e su Instagram.

Olioliva è organizzata dall’ Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” e, comune di Imperia con il supporto di Associazione Nazionale Città dell’Olio, Unioncamere, Regione Liguria, Provincia e la partecipazione delle associazioni di categoria. La parte commerciale è affidata alla ditta Espansione di Paola Savella. Per informazioni: Azienda Speciale della Camera di commercio “Riviere di Liguria”, via Tommaso Schiva, 29 – 18100 Imperia – Tel. 0183/793280.