Saranno 16 le realtà della provincia di Genova che parteciperanno dal 23 al 25 novembre a Mecspe, per la prima volta nel polo di BolognaFiere.

Al centro della 19esima edizione della fiera più importante in Italia dedicata alla manifattura ci sarà l’innovazione industriale, declinata su tutti i filoni tematici di maggiore interesse per il futuro: digitalizzazione, sostenibilità e formazione.

Tante le iniziative e gli appuntamenti della manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un nuovo “rinascimento” della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle imprese che hanno scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono oltre 1.960 le aziende che hanno aderito a Mecspe, che si piazza sul podio europeo per numero di espositori nel 2021.

La prima edizione a BolognaFiere di Mecspe, conta circa 92 mila mq di superficie espositiva, 18 padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e convegni e oltre 1.960 aziende in esposizione. Padiglioni e saloni raccontano il mondo dell’industria manifatturiera a 360 gradi, al cui interno ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie per produrre e alle filiere industriali, protagoniste non solo dell’innovativa parte espositiva ma anche delle unità dimostrative e delle isole di lavorazione.

Ecco le 16 aziende genovesi presenti: