Lista Sansa e Linea Condivisa iniziano la campagna elettorale per le comunali di Genova. Domani, giovedì 4, pomeriggio, alle 17:30 al cinema Ariston di vico San Matteo, verranno presentati i risultati del questionario “Costruiamo Genova”, lanciato da Lista Sansa e Linea Condivisa a inizio estate.

«In Liguria, lo abbiamo visto anche a Savona, sta nascendo qualcosa di nuovo: una proposta di governo che mette insieme l’esperienza civica e quella delle forze politiche e dei movimenti – spiega Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima lista – ora tocca a Genova. Bisogna avere un’idea della città e del suo futuro, e questa idea va costruita dal basso, ascoltando la voce dei cittadini per progettare insieme a loro la nuova Genova. Non basta fare per fare, bisogna fare bene. Lista Sansa e Linea Condivisa per la prima volta hanno deciso di interpellare i cittadini. Abbiamo elaborato un questionario, raccolto centinaia di voci e ora siamo pronti a mettere questo patrimonio a disposizione di un progetto di città».

I dati raccolti in questi mesi con i questionari sono stati analizzati e verranno esposti alla cittadinanza nell’incontro di domani pomeriggio, durante il quale interverranno come relatori Ferruccio Sansa, Gianni Pastorino, Rossella D’Aqui, Selena Candia, Luca Borzani e Amedeo Gagliardi. Nell’appuntamento all’Ariston oltre all’analisi dei dati dei questionari, verrà dedicato ampio spazio agli interventi del pubblico.

«La politica è una cosa bella, continuo a pensarlo anche adesso, nonostante tutto, – dichiara il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino – e la mia idea di politica è un’idea comunitaria, che parta dal basso, che tocchi ed intersechi più temi possibili per migliorare la vita delle persone. L’evento di domani è solo l’inizio di un percorso che ha l’obiettivo di essere il più partecipativo possibile e che sia il frutto, già da ora, di un dialogo con la Lista Sansa per individuare aree tematiche, suggestioni, proposte e soluzioni alle difficoltà in cui versa il nostro territorio».