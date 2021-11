Sono partite le attività nel nuovo Centro di Supporto Logistico di Leonardo con sede a Itapevi, a 30 km da San Paolo. Il nuovo Centro, risultato di un investimento di circa 9 milioni di euro, realizzato su un’area di 80.000 mq, di cui 6000 mq costituiti da edifici e infrastrutture, può ospitare fino a 20 elicotteri contemporaneamente.

In aggiunta alle attività di manutenzione, è prevista in futuro la graduale introduzione di servizi quali verniciatura e completamento degli allestimenti degli elicotteri. Il nuovo Centro consentirà di espandere complessivamente la capacità di servizio fino al 50% rispetto al precedente sito dedicato al supporto tecnico nel Paese.

Oggi in America Latina sono in servizio più di 500 elicotteri di Leonardo di vario tipo e per un’ampia gamma di applicazioni. Di questi, 190 sono in Brasile, 120 dei quali concentrati nello Stato di San Paolo.

Il nuovo Centro sarà in grado ogni anno di supportare fino a 370 elicotteri, con la possibilità di procedere a un’ulteriore espansione.