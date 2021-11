Dallo scorso mese di luglio le guide turistiche di Federagit Confesercenti Liguria propongono visite guidate a partenza garantita dal Green Hub del Porto Antico, uno spazio a pochi passi dall’Acquario di Genova dedicato al turismo sostenibile.

Si tratta di passeggiate nel centro storico alla scoperta, o riscoperta, degli angoli nascosti e delle bellezze della nostra città, in lingua italiana e inglese, attraverso alcuni dei punti più interessanti: dalla collina di Castello alla cattedrale di San Lorenzo, ai palazzi e alle chiese del periodo barocco, con particolare attenzione ai gioielli architettonici del Secolo d’Oro dei Genovesi, terminando con la città moderna, in piazza de Ferrari.

Apprezzando la qualità e la continuità del servizio, l’agenzia C-way, tour operator di Costa Edutainment e Opera 20, ha deciso ora di istituire una collaborazione con Federagit proponendone il servizio sui propri canali, in abbinamento alla visita all’Acquario per permettere ai tanti ospiti di conoscere la città di Genova nei suoi molteplici aspetti.

«Siamo certi che la competenza e l’entusiasmo dei professionisti, uniti all’efficace rete di vendita e di comunicazione di C-way siano i migliori auspici per il decollo di un servizio, dedicato a grandi e piccoli, che alla nostra città mancava», commenta Antonella Cama, coordinatrice regionale Federagit.

In questi primi giorni di novembre le visite, con partenza alle 15 dal Green Hub, sono previste tutti i giorni fino a domenica 7 e, a seguire, dal giovedì alla domenica per il resto del mese. Il costo del biglietto è di 15 euro a persona, gratuito per i bambini fino a 12 anni. Info e prenotazioni a federagit@confesercenti-ge.it, sms e whatsapp a +39.3498091682 / +39.3335453402.