La giunta del Comune della Spezia, su proposta dell’assessore al Commercio Lorenzo Brogi, ha approvato lo svolgimento della manifestazione Il mercatino di Forte dei Marmi.

Si terrà domenica 14 novembre in Piazza Europa con espositori di articoli di alta qualità: da abbigliamento e accessori in cashmere a capi firmati per uomo e donna e della manifestazione “Fattoria in città” nella giornata di domenica 28 novembre in Piazza Cavour.

Vi parteciperanno espositori quali produttori, associazioni di categoria e consorzi, che proporranno degustazioni/presentazioni e vendita di prodotti agricoli, alimentari e artigianali tipici.