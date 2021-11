La mutilazione dei genitali femminili (purtroppo) non è solo un fenomeno dei Paesi in via di sviluppo, dobbiamo fare il possibile per contrastarlo anche nel nostro territorio. È praticata principalmente in circa 30 paesi dell’Africa e del Medio Oriente, ma anche in alcuni paesi dell’Asia e dell’America Latina. E seppur sia illegale nell’Ue e alcuni stati membri la perseguano anche quando viene eseguita fuori dal paese, si stima che circa 600mila donne che vivono in Europa siano state vittime di questa pratica, e che altre 180mila siano a rischio in 13 paesi europei. In tale contesto e in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Ospedale Galliera attraverso il responsabile scientifico dell’evento, Franco Gorlero, direttore di Ginecologia e ostetricia, supportato dall’Ufficio Formazione diretto da Micaela Pagliano hanno organizzato un evento rivolto a docenti di scuola secondaria di secondo grado, operatori del terzo settore che si occupano di migranti, assistenti sociali e avvocati presso l’Auditorium dell’Istituto Nautico di Genova.

Clicca qui per scaricare la brochure

Da parte sua Alisa, l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, con delibera n. 457 del 10.12.2020 ha deliberato per il 2021, lo stanziamento di 83.166,86 a favore delle Aziende Sanitarie/Enti/Istituti del SSR, per la realizzazione di iniziative formative – di cui all’art. 4, della legge 9 gennaio 2006, n.7 – che coinvolgano un ampio numero di personale, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, anche in un’ottica di prevenzione e di promozione della salute delle donne immigrate nel territorio ligure, con particolare attenzione alle donne che hanno subito mutilazioni genitali.

Più di 200 milioni di donne e ragazze nel mondo oggi sono vittime di mutilazioni genitali. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il termine mutilazione genitale femminile definisce tutte le procedure che comportano la rimozione parziale o totale degli organi genitali esterni femminili per motivi di natura non medica.

Oltre ai gravi danni fisici, le MGF provocano anche pesanti problemi psicologici derivati dalla traumaticità dell’evento e dal fortissimo dolore che provano durante “l’operazione”.

Questa violenta pratica sulle donne riguarda principalmente le ragazze tra l’infanzia e i 15 anni di età. Le motivazioni sono legate a ragioni culturali e sociali, come pressioni e tradizioni sociali e la convinzione che questa sia una pratica supportata dalla religione e collegata agli ideali di bellezza e purezza, ma in realtà la mutilazione genitale femminile riflette la profonda disuguaglianza tra i sessi.