Prenderanno il via mercoledì 10 novembre, gli interventi di asfaltatura in via San Michele di Pagana, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Macera e con via Brigida Morello.

I lavori prenderanno il via la mattina, intorno alle 7,30. La conclusione è prevista nella giornata di venerdì 12 novembre. La circolazione veicolare verrà regolamentata con senso unico alternato.

Gli interventi sono finanziati grazie al contributo di Autostrade per l’Italia.